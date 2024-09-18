Arhavi'de Taşkın ve Heyelan Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Arhavi'de Temizlik ve Altyapı Çalışmaları Hızlanıyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde, 16-17 Eylül tarihlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan taşkın ve heyelanlar sonrası temizlik ile yol yapım çalışmaları sürüyor.

Başkan Turgay Ataselim’den Açıklamalar

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, pazartesi günü başlayan yeni yağışların taşkınlara yol açtığını belirterek, "Devletimizin tüm imkanları seferber edildi. İş makinelerimiz heyelan temizleme çalışmalarına hızla devam ediyor. 24 saat içinde kapanan yol dolgusunu tamamladık" ifadelerini kullandı.

İçme Suyu Altyapısında Zarar

Ataselim, içme suyu altyapısının da ciddi şekilde hasar gördüğünü vurgulayarak, "11 noktada yol üzerinde heyelan meydana geldi. Ancak halkımıza suyu ulaştırmayı başardık ve sorunları giderdik" dedi.

Hedef Sorunları Kısa Sürede Çözmek

Başkan Ataselim, ilçe genelindeki tüm sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulmasının planlandığını kaydetti.