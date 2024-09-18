DOLAR
34,07 -0,02%
EURO
38,05 -0,29%
ALTIN
2.842,84 -1%
BITCOIN
2.058.203,61 -0,55%

Arhavi'de Taşkın ve Heyelan Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Arhavi'de meydana gelen taşkın ve heyelan sonrası yol yapım ve temizlik çalışmaları hızla sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 21:34
Arhavi'de Taşkın ve Heyelan Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Arhavi'de Temizlik ve Altyapı Çalışmaları Hızlanıyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde, 16-17 Eylül tarihlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan taşkın ve heyelanlar sonrası temizlik ile yol yapım çalışmaları sürüyor.

Başkan Turgay Ataselim’den Açıklamalar

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, pazartesi günü başlayan yeni yağışların taşkınlara yol açtığını belirterek, "Devletimizin tüm imkanları seferber edildi. İş makinelerimiz heyelan temizleme çalışmalarına hızla devam ediyor. 24 saat içinde kapanan yol dolgusunu tamamladık" ifadelerini kullandı.

İçme Suyu Altyapısında Zarar

Ataselim, içme suyu altyapısının da ciddi şekilde hasar gördüğünü vurgulayarak, "11 noktada yol üzerinde heyelan meydana geldi. Ancak halkımıza suyu ulaştırmayı başardık ve sorunları giderdik" dedi.

Hedef Sorunları Kısa Sürede Çözmek

Başkan Ataselim, ilçe genelindeki tüm sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulmasının planlandığını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
2
Diyarbakır'da Narin'in Şüpheli Ölümüne İlişkin 10 Farklı İddia Gündemde: Narin Amca ve Abiyi Cinsel İlişki Yaşarken Gördü ve...
3
Lübnan'daki Patlama Olayları ve Macar Firmanın Suskunluğu
4
Fed, Politika Faizini Düşürdü
5
Batman'da Kuyumcu Kendini Vurdu, Yakını Yaralandı
6
Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Çözüldü! Kan Donduran İtiraflar Peş Peşe Geldi

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi