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Arı Sokması Nedeniyle Hayatını Kaybeden Denizlili Vatandaş

Çivril'de arı sokması sonucu hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Çetin Perşan, yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 19:55
Arı Sokması Nedeniyle Hayatını Kaybeden Denizlili Vatandaş

Denizli'de Arı Sokması Sonucu Trajik Olay

Denizli'nin Çivril ilçesinde, 48 yaşındaki Çetin Perşan, arı sokması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Cabar Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Üç gün önce bahçede çalıştığı sırada arı tarafından sokulan Perşan’ın yüzü şişmeye başladı. Bu durumu fark eden babası, acil yardım ekiplerine haber verdi.

Hastaneye Sevk ve Hayat Mücadelesi

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Perşan, burada yapılan müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Üç gün süren yoğun çabanın ardından hayatını kaybetti.

Ailesine Veda

Evli ve iki çocuk babası olan Çetin Perşan’ın cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.

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