DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.413.853,04 0,38%

Arıkan: 2026'da Erken Seçim Kaçınılmaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Konya'daki kongrede 2026'daki erken seçim ihtimalini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 15:53
Arıkan: 2026'da Erken Seçim Kaçınılmaz

Arıkan, Erken Seçimin Zorunlu Olduğunu Belirtti

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Konya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Program, kent merkezindeki bir otelde düzenlendi ve divan heyetinin oluşturulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Beşşar Esed İle İlgili Eleştiriler

Arıkan, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed ve babası Hafız Esed hakkında, Saadet Partililerin bakış açısına göre, her zaman birer katil, zalim ve diktatör olduklarını ifade etti. "Biz hiçbir dönem Esatçı olmadık" diyerek, geçmişte Suriye'de yaşanan olaylara değindi. Suriye'de 1 milyona yakın insanın katledileceğini öngördüklerini belirten Arıkan, "Yapmayın, etmeyin" sözleri karşılığında suçlandıklarını söyledi.

Bütçe Görüşmeleri ve Seçim Tahminleri

Meclis'te bütçe görüşmelerinin sona erdiğini hatırlatan Arıkan, Türkiye'nin asıl probleminin kaynak değil, paylaşım problemi olduğunu dile getirdi. 2026 yılında genel seçim yılının olacağını öngören Arıkan, "2025 hadi kör topal gitti, 2026'da erken seçimin olması kaçınılmaz bir gerçektir" ifadesini kullandı. Arıkan, bütçe rakamlarının ve faiz oranlarının, bu durumun kaçınılmaz olduğuna işaret ettiğini vurguladı.

Kongrede Yeniden Başkan Seçildi

Kongrede, Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel, seçimlere kadar Konya'da çalışmalarını artıracaklarını ifade etti. Yapılan oylamada, mevcut başkan Demirel tüm delegelerin oyunu alarak yeniden il başkanı seçildi. Kongreye ayrıca Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyyit Karaca, Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Abdülkadir Karaduman ile DEVA Partisi Konya İl Başkanı Hasan Bestil de katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Konya 8. Olağan il Kongresi'ne katılarak...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Konya 8. Olağan il Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Konya 8. Olağan il Kongresi'ne katılarak...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Konya 8. Olağan il Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Uçuruma Yuvarlanan Kamyonda 9 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti
2
Karabağ Halılarına Özel Sergi İstanbul'da Sanatseverlerle Buluşuyor
3
Antalya'da İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarına Protesto Gösterisi
4
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 'CHP'nin Başarıları Üzerine Bir Şey İnşa Etmediğini Görüyoruz'
5
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den Seçim Açıklaması: Yenileme Yok!
6
Çin, ABD'nin Tayvan'a 886 Milyon Dolarlık Silah Satışına Sert Tepki Gösterdi
7
Samsun'da Öldürülen Arzu Açıkgöz'ün Cenazesi Ordu'da Defnedildi

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı