Arıkan: 2026'da Erken Seçim Kaçınılmaz

Arıkan, Erken Seçimin Zorunlu Olduğunu Belirtti

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Konya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Program, kent merkezindeki bir otelde düzenlendi ve divan heyetinin oluşturulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Beşşar Esed İle İlgili Eleştiriler

Arıkan, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed ve babası Hafız Esed hakkında, Saadet Partililerin bakış açısına göre, her zaman birer katil, zalim ve diktatör olduklarını ifade etti. "Biz hiçbir dönem Esatçı olmadık" diyerek, geçmişte Suriye'de yaşanan olaylara değindi. Suriye'de 1 milyona yakın insanın katledileceğini öngördüklerini belirten Arıkan, "Yapmayın, etmeyin" sözleri karşılığında suçlandıklarını söyledi.

Bütçe Görüşmeleri ve Seçim Tahminleri

Meclis'te bütçe görüşmelerinin sona erdiğini hatırlatan Arıkan, Türkiye'nin asıl probleminin kaynak değil, paylaşım problemi olduğunu dile getirdi. 2026 yılında genel seçim yılının olacağını öngören Arıkan, "2025 hadi kör topal gitti, 2026'da erken seçimin olması kaçınılmaz bir gerçektir" ifadesini kullandı. Arıkan, bütçe rakamlarının ve faiz oranlarının, bu durumun kaçınılmaz olduğuna işaret ettiğini vurguladı.

Kongrede Yeniden Başkan Seçildi

Kongrede, Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel, seçimlere kadar Konya'da çalışmalarını artıracaklarını ifade etti. Yapılan oylamada, mevcut başkan Demirel tüm delegelerin oyunu alarak yeniden il başkanı seçildi. Kongreye ayrıca Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyyit Karaca, Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Abdülkadir Karaduman ile DEVA Partisi Konya İl Başkanı Hasan Bestil de katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Konya 8. Olağan il Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Konya 8. Olağan il Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.