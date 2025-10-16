Arıkan'dan Erbakan'a Ziyaret: İttifak ve 2027 Seçimleri Masaya Yatırıldı

Mahmut Arıkan, Fatih Erbakan'ı ziyaret etti; basına kapalı görüşme sonrası ortak açıklama yapıldı, ittifak olasılığı ve 2027 seçimi gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 15:22
Basına kapalı görüşme sonrası ortak basın toplantısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti; görüşmenin ardından Arıkan ve Erbakan ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Erbakan, samimi bir görüşme yaptıklarını belirterek ülke ve bölge gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi. Erbakan, Türkiye'de ekonomi, adalet ve dış politika alanlarında problemler yaşandığını vurguladı ve mevcut iktidara alternatif bir güç ortaya konması ile seçmene umut verecek çalışmalar yapılması gerektiği konusunda Arıkan ile fikir birliğine vardıklarını kaydetti.

Arıkan da Yeniden Refah Partisi'ne iade-i ziyarette bulunduklarını aktararak, 'Önümüzdeki süreçte beraber neler yapılabilir, hangi yoldan gidilirse Türkiye'deki gidişatı düzeltiriz? Bunların müzakeresi Sayın Genel Başkanla, kıymetli heyetiyle yapıldı.' dedi.

Erbakan, bir gazetecinin Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi'nin ittifak yapıp yapmayacağı yönündeki sorusuna, 'Bundan sonraki süreçte temasımızı daha sık bir araya gelerek sürdürme noktasında fikir birliğine vardık. Tabii ki seçime daha uzun bir zaman var. Bugünden 'bir ittifak yapalım' veya 'yapmayalım' demek değil ama seçime yönelik olarak birlikte neler yapabiliriz? Bununla ilgili görüşmelerimizin daha sık, yoğun şekilde devam etmesi noktasında görüş birliğine varıldı.' yanıtını verdi.

Mahmut Arıkan ise, 'Seçimler 2027 yılında yapılacak gibi duruyor. 2027'ye kadar siyasette birçok dengenin değişeceğini düşünüyorum. Milli Görüş geleneğinden gelen siyasi partilerin sık sık bir araya gelmesi, ülkedeki ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirebilmesini kıymetli buluyorum. Önümüzdeki dönemde iktidar partisine oy veren seçmenlerin 'Başka kim var ki oy verelim?' sorusuna cevap verebilecek adresleri oluşturmanın gayretinde olacağız.' değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in bir programda genel af düzenlemesinin olmayacağını düşündüğünü belirtmesine ilişkin soruya Erbakan, bu konuda halk oylamasına başvurulması gerektiği yanıtını verdi. Arıkan da, af gibi bir düzenleme gündeme gelirse bunun Meclis'teki siyasi partilerle tartışılması ve konuyla ilgili geniş müzakerelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (sol 2), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (sol 2), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a (sağ 2) ziyarette bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (sol 2), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih...

