Arıkan'dan Özbek'e ziyaret: 38 numaralı forma ve 1905 fidan sertifikası

Ziyaret ve tören detayları

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i kulüp binasında ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Dursun Özbek, Arıkan'a 38 numaralı ve isminin yazılı olduğu sarı-kırmızılı formayı hediye etti.

Mahmut Arıkan ise partisinin başlattığı "Senin Fidanın, Hepimizin Yarını" projesi kapsamında, Galatasaray ailesi adına toprakla buluşturacakları 1905 fidanın sertifikasını Dursun Özbek'e takdim etti.