Arıkan'dan Özbek'e ziyaret: 38 numaralı forma ve 1905 fidan sertifikası

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti; Özbek 38 numaralı formayı verirken, Arıkan 1905 fidan sertifikasını sundu.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 17:32
Ziyaret ve tören detayları

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i kulüp binasında ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Dursun Özbek, Arıkan'a 38 numaralı ve isminin yazılı olduğu sarı-kırmızılı formayı hediye etti.

Mahmut Arıkan ise partisinin başlattığı "Senin Fidanın, Hepimizin Yarını" projesi kapsamında, Galatasaray ailesi adına toprakla buluşturacakları 1905 fidanın sertifikasını Dursun Özbek'e takdim etti.

