Arıkan: Küresel Sumud Filosu Akdeniz'de, Gazze ablukasını kıracağız

Antalya'daki Geleneksel Antalya Kardeşlik Buluşması'nda konuştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki piknik alanında düzenlenen Geleneksel Antalya Kardeşlik Buluşması etkinliğinde partililerle bir araya geldi.

Arıkan, konuşmasında dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini, şu anda dünyanın 120 noktasında çatışma, kan ve gözyaşı olduğunu ve bu çatışmaların yüzde 75'inin Müslüman topraklarında cereyan ettiğini hatırlattı.

Gazze'deki duruma değinen Arıkan, '7 Ekim 2023 tarihinden bu yana insanlık tarihinin en kanlı katliamı, en şiddetli soykırımı Gazze'de yaşanıyor' ifadelerini kullandı ve Gazze'yi konuşurken kurulan cümlelerin oradaki yaralara merhem olacak, akan kanı ve katliamı durduracak nitelikte olması gerektiğini vurguladı.

TBMM'deki Saadet Partili milletvekillerinin Gazze konusunda onurlu bir gayret içinde olduğunu belirten Arıkan, somut adımlar atılması gerektiğini söyledi. Partinin teşkilatlarıyla yaptıkları istişareleri aktaran Arıkan, teşkilat içindeki görüşleri şu sözlerle aktardı: 'Ne yaparız' diye teşkilatlarımızla görüştüğümüzde 'En azından Gazze'ye insani yardım koridoru açılmasıyla alakalı bir çalışma yapalım' denildi. 'Ya bizim aldığımız oy belli. Meclisteki milletvekili sayımız belli. Maddi imkanlarımız belli. Biz nasıl 100 tane gemiyi kaldıracağız?' sorusunu çok duyduk.

'İmkansız gözüküyordu ama Allah razı olsun, teşkilatlarımızın gayretiyle bu gemiler şu anda Akdeniz sularında, yakın bir zamanda Gazze'ye ulaşacak ve ablukayı kıracağız inşallah.'

Arıkan, çalışmayı önemsediğini belirterek, 'Çok kıymetli bir çalışma yaptık. Bugün Sumud Filosu, biz olmasaydık, milli görüşçüler olmasaydı Akdeniz sularında olmayacaktı' ifadeleriyle organizasyonun önemine dikkat çekti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (ortada), Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki piknik alanında düzenlenen "Geleneksel Antalya Kardeşlik Buluşması" etkinliğine katılan Arıkan, partililerle bir araya geldi.