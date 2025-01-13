Arıkan Otel Davasında Karar: 14 Ölü, 2 Sanığa Hapis Cezası

Kahramanmaraş'taki Arıkan Otel yıkımında 14 kişinin ölümüne neden olan sanıklara hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:27
Arıkan Otel Davasında Karar: 14 Ölü, 2 Sanığa Hapis Cezası

Kahramanmaraş'ta Depremde Hayat Kaybı Yaşanan Arıkan Otel Davasında Hapis Cezası Verildi

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yıkılan ve 14 kişinin hayatını kaybettiği Arıkan Otel'e ilişkin açılan davada, yapı sahibi Adnan Arıkan 9 yıl 5 ay 10 gün, statik proje müellifi Osman Polat Yalçın ise 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Kararını Verdi

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Ancak, tutuksuz sanıklar olan Adnan Arıkan, Osman Polat Yalçın ve mimari proje müellifi A.Ş. duruşmaya gelmedi.

Duruşmada, depremde eşini kaybeden ve davayı takip eden müşteki Gülsüm Çalışkan, sanıkların en üst sınırdan ceza almalarını talep etti. Sanık avukatları ise müştekilerin iddialarını reddederek, sanıkların yıkılma sırasında herhangi bir kusurlarının olmadığını savunarak daha kapsamlı bilirkişi raporu talep etti.

Verilen Cezalar ve Davanın Seyri

Mahkeme heyeti, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçundan Adnan Arıkan'ı 9 yıl 5 ay 10 gün, Osman Polat Yalçın'ı ise 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, ceza ehliyetine engel raporu bulunan A.Ş. hakkında davanın tefrikine karar verildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında aynı suçtan 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açmıştı.

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