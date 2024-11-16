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Arınç'tan Zeyrek'e Sert Eleştiriler: 'Sahada Yoktunuz!'

AK Parti'li Arınç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'i sahada bulunmamakla eleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 21:01
Arınç'tan Zeyrek'e Sert Eleştiriler: 'Sahada Yoktunuz!'

Arınç'tan Zeyrek'e Sert Eleştiriler

AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i eleştirerek, kentin çeşitli bölgelerinde yaşanan felaketlerde yeterince görünmediğini ifade etti. Arınç, partisinin AK Parti Akhisar 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Sarısığırlı'da, Gördes'te yangınlarda sizi sahada göremedik. Mahsulü dolu vurur, kayıpsınız. Sel felaketi olur ortalarda görünmezsiniz. Nerede salon toplantısı, lansman, kokteyl; siz oradasınız." dedi.

Zeyrek'in Sorumluluğunu Eleştirdi

Arınç, Zeyrek'in Manisa'ya sahip çıkmadığını belirterek, "Ben kendi ilçe belediyelerimizin hizmetlerini sayıyorum. Üretemediği hizmetler sebebiyle üstüne alınıyor. Siyasi nezaketsizlikle bana, 'daha çok Manisa'da olmalısın' diyor." diye konuştu.

Sosyal Medya Üzerinden Şimdiye Yüklenme

Manisa Büyükşehir Belediyesi İletişim Koordinatörü Önder İnce'nin sosyal medya paylaşımlarına da değinen Arınç, "Manisa'ya bir iletişim koordinatörü getirmişsiniz, adam teröriste gerilla diyor, şehitlerle bir tutuyor. Kahraman askerimizin operasyonuna ‘Akıttığınız kan yetmedi mi?’ diyor? O adam hakkında da Büyükşehir Belediye Meclisi’nde iki kelam edecek misin?” şeklinde bir çıkışta bulundu.

Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısındaki Kararlara Dikkat Çekti

Arınç, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısında alınan kararlara da değinerek, "Sayın Bahçeli'nin ismini değiştirmeyi bahane ettiniz, gerginlik çıkardınız. Ardından da '2 ton su 1 TL' vaadinizi çiğneyip su kademesini 2 ton aşağı çekerek gizli zammı çaktınız. Manisalıyı aptal yerine koyuyorsunuz ama Manisalı zekidir, bunu yemez." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, katıldığı AK Parti Akhisar 8. Olağan...

AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, katıldığı AK Parti Akhisar 8. Olağan Kongresi'nde konuşma yaptı.

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