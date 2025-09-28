Arizona'da Şiddetli Yağışlar: Sellerde 4 Kişi Öldü

Gila bölgesinden Phoenix'e kadar etkili olan yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi

The Hill'in haberine göre, ABD'nin Arizona eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gila bölgesi acil durum yetkililerinden Carl Melford, Globe kentindeki sellerde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Kent yetkilileri ayrıca bölgede kayıp kişilerin olduğunu, ancak sayının henüz netleşmediğini ve bölgede acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Scottsdale İtfaiye Departmanı ise Phoenix kentindeki sellerde 1 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yetkililer, sellerin görüldüğü bölgelerde kapsamlı arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Olayla ilgili yetkililerden gelen bilgiler doğrultusunda, bölge halkına uyarılar yapılmakta ve gelişmeler takip edilmektedir.