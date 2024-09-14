Arizona'da Türk Velilerden Soykırım İddialarına Tepki

Arizona Eğitim Müfredatına Tepki

Arizona Türk-Amerikan toplumu, eyaletin ortaokullarındaki yeni eğitim müfredatında yer alan ''Süryani Soykırımı'' ifadesine büyük tepki gösterdi. Bu kapsamda Türk veli ve ebeveynler, Eğitim Departmanı'na imza kampanyası başlattılar.

Tarihsel Gerçekler ve Soykırım İddiaları

Eyaletteki Türk kökenli veliler, yayınlanan müfredatta yer alan soykırım iddialarının tarihi bir gerçeklik taşımadığını ve böyle bir eğitimin çocuklarına okutulmasının son derece kabul edilemez olduğunu belirtti. Gönderilen dilekçede, "Süryani, Yunan ve Ermeni unsurlarının, I. Dünya Savaşı sırasında Türk devletine karşı ayaklandıkları" vurgulanarak, bu olayların yanlış bir bağlamda soykırım olarak gösterilmesinin ardındaki nedenlere dikkat çekildi.

Endişeler ve Talepler

Türk ebeveynler, Eğitim Departmanı'nın kararının yukarıda belirtilen tarihin oldukça taraflı bir yorumunu içerdiğine dair güçlü bir hayal kırıklığı duyduklarını ifade etti. Dilekçenin sonunda yer alan taleplerde, Türk toplumunu itham eden bu tür bir iddianın eğitim müfredatına dahil edilmeden önce karşıt görüşlerin de ele alınması gerektiği vurgulandı.

Oğuzhan Özhan'ın Açıklamaları

Türk-Amerikan Dayanışma Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Oğuzhan Özhan, "Bu durum, Amerika'da yaşayan bir yurttaş olarak beni gerçekten derinden üzüyor," diyerek Eğitim Departmanı'nın kararına olan tepkisini dile getirdi. Özhan, "Asıl hedefin Türk toplumu hakkında olumsuz bir algı yaratmak olduğu" yönündeki endişelerini de paylaştı.

Fatih Özonur'un İfadeleri

Türk-Amerikan Güvenlik Vakfı Başkanı Fatih Özonur da Eğitim Departmanı'na yönelik benzer eleştiriler yöneltirken, "Dürüst tarihçiler gerçekleri yansıtan araştırmalar yapmalı, bu temelsiz iddialar hemen reddedilmelidir," şeklinde konuştu. Ayrıca, Türk toplumu olan çocukların zihinlerinin politik propagandalar için kullanılmasının yanlış olduğunu belirtti.

Protesto Planları

Özonur, Türk toplumunun bu durumu protesto etmek amacıyla ilerleyen günlerde önemli etkinlikler düzenleyeceklerini duyurdu. Bu süreçte Türk toplumu, Eğitim Departmanı'nın tavırlarına karşı seslerini daha da yükseltmeye kararlı.

Arizona Eğitim Departmanı'nın bu kararı, daha önce de görüldüğü üzere, tarihi tartışmalara neden olmaktan kaçınamazken, Türk-Amerikan toplumunun talepleri ve endişeleri dikkate alınması gereken bir gerçeklik olarak öne çıkıyor.