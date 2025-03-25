Arjantin'de 49. Yılda Askeri Darbe Protesto Yürüyüşü

Arjantin'de askeri darbenin 49. yılı vesilesiyle on binlerce kişi, Devlet Başkanı Milei'nin inkarcı söylemlerine karşı protesto yürüyüşü düzenledi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 08:08
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 08:08
Arjantin'de 49. Yılda Askeri Darbe Protesto Yürüyüşü

Arjantin'de Askeri Darbe Protesto Edildi

Arjantin'de 49 yıl önce gerçekleşen askeri darbe ve Devlet Başkanı Javier Milei'nin dikta dönemine ilişkin inkarcı söylemleri nedeniyle gösteri düzenlendi.

On Binlerce Kişi Yürüyüşe Katıldı

Başkent Buenos Aires'te, 9 Temmuz Bulvarı'nda toplanan on binlerce vatandaş, Plaza de Mayo Meydanı'na kadar yürüyerek darbe dönemi mağdurlarını andı. Ellerinde döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar, "Unutmuyoruz, affetmiyoruz ve uzlaşmıyoruz" sloganlarıyla dikkat çekti.

Hükümete Çağrı Yapıldı

Devlet Başkanı Milei'nin darbe dönemine dair yorumlarına tepki gösteren grup, kayıpların bulunması için hükümete çağrıda bulundu. Yürüyüşe, çeşitli siyasi partiler, sendikalar, insan hakları örgütleri ve Plaza de Mayo Anneleri katıldı.

1976 Darbesinin Kayıpları

Arjantin'de 20. yüzyılda gerçekleşen askeri darbeler arasında en kanlısı ve sonuncusu olan 24 Mart 1976'da, insan hakları örgütlerine göre 30 bin kişi kayboldu.

Plaza de Mayo Anneleri

Başlarına beyaz eşarp takan Plaza de Mayo Anneleri, 40 yıldır her hafta sonu Devlet Başkanlığı Sarayı'nın önündeki meydanda toplanarak, 1976-1983 yılları arasında kaybolan çocukları hakkında bilgi talep ediyor.

Milei'nin Açıklamaları Üzerine Tartışmalar

Devlet Başkanı Milei'nin hükümeti, diktatörlük döneminde yaşanan insan hakları ihlallerini küçümseyen ve 30 bin kayıp olduğu yönündeki genel kabul gören rakamı sorgulayan bir tutum sergiliyor. Hükümet, 1970'lerde yaşanan şiddet olaylarında hem devlet gücünün hem de silahlı grupların eşit derecede sorumlu olduğunu öne sürüyor.

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