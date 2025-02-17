Arjantin'de Devlet Başkanı Milei'ye Görevden Alma Çağrısı

Kripto Para Tartışmaları Arjantin'de Büyüyor

Arjantin'de muhalefet, az bilinen bir kripto para birimini tanıtmasıyla gündeme gelen Devlet Başkanı Javier Milei'nin görevden alınmasını istedi. 14 Şubat'ta yaptığı bir paylaşımda, LIBRA adını verdiği kripto parayı tanıtan Milei, "Bu özel proje, Arjantin ekonomisinin büyümesini teşvik etmeye adanacak" ifadelerini kullandı.

Yatırımcılar Zarar Gördü

Bu paylaşımın ardından kripto paranın değeri hızlı bir şekilde yükselip düştü ve çok sayıda yatırımcı zarar gördü. Eleştirilerin ardından Başkan Milei, bu paylaşımını silmek zorunda kaldı. Daha sonra, projeye dair detayları öğrenince yaymama kararı aldığını açıkladı.

İddialara Tepkiler

Bu durum üzerine muhalefet milletvekilleri, Milei'yi "dolandırıcılığı teşvik etmekle" suçlayarak görevden alınma talebinde bulunduklarını açıkladı. Milei'ye yakın kaynaklar ise görevden alınma olasılığını reddetti. Ayrıca, Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin bu konuyu soruşturduğu belirtildi.

Güvenlik Bakanı Milei'nin Yanında

Öte yandan, Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich, Milei'yi savunarak, "Başkan, istediği konuları gündeme getirmek için ifade özgürlüğüne sahiptir" dedi.