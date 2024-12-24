DOLAR
35,24 0,01%
EURO
36,66 0,18%
ALTIN
2.964,02 -0,29%
BITCOIN
3.327.962,98 -1,06%

Arjantin'de Filistin Destek Gösterisi Düzenlendi

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Filistin halkına destek amacıyla gösteri yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 04:28
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 04:28
Arjantin'de Filistin Destek Gösterisi Düzenlendi

Arjantin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü

Güney Amerika'nın önemli ülkelerinden biri olan Arjantin, Filistin halkına destek amacıyla anlamlı bir yürüyüşe ev sahipliği yaptı. Başkent Buenos Aires'te gerçekleştirilen etkinlikte, çok sayıda Filistin destekçisi bir araya geldi.

İsrail Büyükelçiliğine Yürüyüş

Göstericiler, İsrail Büyükeliliği'ne doğru yürüyüş düzenleyerek, Gazze'deki saldırılara tepki gösterdi. Yürüyüş boyunca, "Soykırımsız bir Noel" sloganları atılırken, protestocular uluslararası kamuoyuna seslenerek, "Gazze'de soykırım var" ve "Özgür Filistin" ifadelerini dile getirdiler.

Etkinlik, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleşti. Yoğun katılım olmasına rağmen, gösteri olaysız bir şekilde sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Gazze'de 7 Filistinliyi Öldürdü: 2 Çocuk ve Yardım Personeli de Var
2
Çin, ABD'nin Tayvan'a Silah Satışına Şiddetle Karşı Çıktı
3
Bingöl'de Özel Halk Otobüsü ile Kamyon Arasında Kaza
4
BM Uluslararası Göç Örgütü: Suriyelilerin Geri Dönüşü Gönüllü, Onurlu ve Güvenli Olmalı
5
İsrail Savunma Bakanı'ndan Husilere Şok Tehdit: Liderlerine Aynı Kaderi Yaşatacağız
6
İstanbul'da 'Karabağ'dan İstanbul'a Halı Sergisi' Açıldı
7
Samsun'da Ambulans ve Tır Çarpıştı: Şoför Yaralandı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor