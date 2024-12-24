Arjantin'de Filistin Destek Gösterisi Düzenlendi

Arjantin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü

Güney Amerika'nın önemli ülkelerinden biri olan Arjantin, Filistin halkına destek amacıyla anlamlı bir yürüyüşe ev sahipliği yaptı. Başkent Buenos Aires'te gerçekleştirilen etkinlikte, çok sayıda Filistin destekçisi bir araya geldi.

İsrail Büyükelçiliğine Yürüyüş

Göstericiler, İsrail Büyükeliliği'ne doğru yürüyüş düzenleyerek, Gazze'deki saldırılara tepki gösterdi. Yürüyüş boyunca, "Soykırımsız bir Noel" sloganları atılırken, protestocular uluslararası kamuoyuna seslenerek, "Gazze'de soykırım var" ve "Özgür Filistin" ifadelerini dile getirdiler.

Etkinlik, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleşti. Yoğun katılım olmasına rağmen, gösteri olaysız bir şekilde sona erdi.