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Arjantin'de Yük Gemisi M Çiçeği Virüsü Şüphesiyle Karantinaya Alındı

Arjantin'de Parana Nehri'nde bir yük gemisi, M çiçeği virüsü şüphesiyle karantinaya alındı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:27
Arjantin'de Yük Gemisi M Çiçeği Virüsü Şüphesiyle Karantinaya Alındı

Arjantin'de Karantinaya Alınan Yük Gemisi

Arjantin'de hükûmet yetkilileri, Parana Nehri'nde seyretmekte olan bir yük gemisini, M çiçeği virüsü (mpox) şüphesi nedeniyle karantinaya almak zorunda kaldı. Bu durum, son günlerde artan sağlık endişelerine bir yenisini daha ekledi.

Gemi Yolculuğunda Yaşananlar

Arjantin Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Liberya bayraklı gemi, Brezilya'nın Santos kentine gidiş yaparken, mürettebatından gelen uyarılar üzerine durduruldu. Uyarıda, gemideki Hint uyruklu bir ekip üyesinin göğsünde ve yüzünde kist benzeri cilt lezyonlarının bulunduğu belirtildi.

M Çiçeği Semptomlarına Dikkat

Yapılan açıklamada, M çiçeği semptomları gösteren mürettebat üyesinin diğer ekipten izole edildiği ve geminin bu nedenle Parana Nehri'nde demirlediği ifade edildi. Sağlık yetkilileri, söz konusu virüsün bulaşma yollarını incelemekte.

M Çiçeği Virüsü Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı üzere, M çiçeği virüsü, Poxviridae ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait bir viral hastalıktır. Hastalığın yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme ve titreme, ayrıca ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar bulunmaktadır.

Bulaşma Yolları

Virüs, genellikle fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte bireylerden insanlara bulaşmaktadır. Vücutta oluşan döküntülere doğrudan dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysileri kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas, virüsün yayılmasına neden olan en önemli faktörlerden biridir.

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