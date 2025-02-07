Arjantin'deki Sarandi Nehri Kırmızı Renkte Endişe Yarattı

Arjantin'deki Sarandi Nehri'nde Kırmızı Renk Alarmı

Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Avellaneda kentinde bulunan Sarandi Nehri'nin su renginin kırmızıya dönmesi, bölge sakinleri arasında büyük bir endişeye yol açtı. Bu olay, sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntülerle dikkat çekti.

Kimyasal Atık İddiası

Arjantin merkezli La Nacion gazetesinin haberinde, nehrin su rengindeki bu değişikliğin, muhtemelen tekstil boyalarından ya da çevredeki bir depodan sızan kimyasal atıklardan kaynaklandığı ifade edildi. Yetkililer, suyun kırmızı renk almasına neden olan kimyasalın anilin olabileceğini belirtti.

Çevre Bakanlığı'ndan Açıklama

Arjantin Çevre Bakanlığı, Sarandi Nehri'nden su örnekleri alındığını ve yapılan incelemelerin sürdüğünü duyurdu. Çevre kirliliğine ilişkin tepkilerin arttığı bu dönemde, bölge halkı su kaynaklarının korunması ve sorumluların bir an önce cezalandırılması için daha sıkı önlemler alınmasını talep ediyor.

Tarihsel Renk Değişiklikleri

Bölge sakinleri, Sarandi Nehri'nde yaşanan bu renk değişikliğinin ilk kez gerçekleşmediğini belirtti. Daha önce nehrin suyun bazen gri, bazen yeşil, bazen de mor veya maviye döndüğünü aktaran vatandaşlar, bu durumu sıkça deneyimlediklerini ifade etti.

Kötü Koku Endişesi

Ayrıca, suyun renginin kırmızıya dönmesiyle birlikte, bu alandan kötü bir kokunun da yayıldığı bildiriliyor. Araştırmalar devam ederken, çevre kirliliği konusunda atılacak adımlar merakla bekleniyor.