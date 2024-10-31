DOLAR
34,27 0,04%
EURO
37,2 -0,21%
ALTIN
3.073,66 -0,09%
BITCOIN
2.477.381,94 0,54%

Arjantin Dışişleri Bakanı Görevden Alındı

Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, Küba ambargosuna karşı oy verdiği için görevden alındı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 02:55
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 02:55
Arjantin Dışişleri Bakanı Görevden Alındı

Arjantin Dışişleri Bakanı Görevden Alındı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik ve ticari ambargonun kaldırılması için "Evet" oyu veren Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, Devlet Başkanı Javier Milei tarafından görevden alındı.

Yeni Dışişleri Bakanı Atandı

Arjantin Devlet Başkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Mondino'nun görevden alındığı ve yerine Gerardo Werthein'in yeni Dışişleri Bakanı olarak atanacağı kaydedildi. Açıklamada, Arjantin'in dış politikasında "derin" bir değişim yaşandığı vurgulanarak, "Ülkemiz, Küba diktatörlüğüne karşıdır ve insan hakları ile bireysel özgürlüklerin ihlalini sürdüren tüm rejimleri kınamaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Werthein'in Önceki Görevleri

Gerardo Werthein, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmakta ve Arjantin’in Washington Büyükelçisi olarak görev yapmaktaydı.

Geçmişteki Oylama

Arjantin, tarihsel olarak BM Genel Kurulu'nda Küba'ya yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde "Evet" oyu vermiştir. Ancak yerel basında çıkan haberlere göre, Milei hükümeti, bu kararı ABD ve İsrail'in politikalarıyla uyumlu olabilmek ve ülkenin çıkarlarına daha uygun olduğu gerekçesiyle almıştır.

Bölgesel Gelişmeler

BM Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya yönelik ambargosunun sonlandırılması için kabul edilen tasarıda, 1 "çekimser" ve 2 "hayır" oyuna karşı 187 oyla karar almıştı. ABD ve İsrail "Hayır" oyu verirken, Moldova ise "çekimser" kalmıştı. Karar, ABD'nin Küba'ya yönelik "ekonomik, ticari ve finansal" ambargosunu sonlandırmaya yönelik bir çağrı içeriyordu.

İLGİLİ HABERLER

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kolombiya Hükümeti ve ELN Müzakereleri Venezuela'da Yeniden Başlıyor
2
Venezuela, Brezilya Büyükelçisini İstişare İçin Geri Çağırdı
3
Erzurum'da Kız Öğrenci Yurtlarında Güvenlik Önlemleri Artırılıyor
4
TBMM Genel Kurulu'nda Muhalefetin Grup Önerileri Reddedildi
5
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Amasya'da Üreticilerle Buluştu
6
Kazakistan'da Cumhuriyet Günü Coşkuyla Kutlandı

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor