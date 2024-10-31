Arjantin Dışişleri Bakanı Görevden Alındı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik ve ticari ambargonun kaldırılması için "Evet" oyu veren Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, Devlet Başkanı Javier Milei tarafından görevden alındı.

Yeni Dışişleri Bakanı Atandı

Arjantin Devlet Başkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Mondino'nun görevden alındığı ve yerine Gerardo Werthein'in yeni Dışişleri Bakanı olarak atanacağı kaydedildi. Açıklamada, Arjantin'in dış politikasında "derin" bir değişim yaşandığı vurgulanarak, "Ülkemiz, Küba diktatörlüğüne karşıdır ve insan hakları ile bireysel özgürlüklerin ihlalini sürdüren tüm rejimleri kınamaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Werthein'in Önceki Görevleri

Gerardo Werthein, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmakta ve Arjantin’in Washington Büyükelçisi olarak görev yapmaktaydı.

Geçmişteki Oylama

Arjantin, tarihsel olarak BM Genel Kurulu'nda Küba'ya yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde "Evet" oyu vermiştir. Ancak yerel basında çıkan haberlere göre, Milei hükümeti, bu kararı ABD ve İsrail'in politikalarıyla uyumlu olabilmek ve ülkenin çıkarlarına daha uygun olduğu gerekçesiyle almıştır.

Bölgesel Gelişmeler

BM Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya yönelik ambargosunun sonlandırılması için kabul edilen tasarıda, 1 "çekimser" ve 2 "hayır" oyuna karşı 187 oyla karar almıştı. ABD ve İsrail "Hayır" oyu verirken, Moldova ise "çekimser" kalmıştı. Karar, ABD'nin Küba'ya yönelik "ekonomik, ticari ve finansal" ambargosunu sonlandırmaya yönelik bir çağrı içeriyordu.