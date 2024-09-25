Arjantin Dışişleri Bakanı Mondino'dan BM Reform Talebi

Arjantin Dışişleri Bakanı'nın Veto Yetkisine Dair Değerlendirmesi

Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Birleşmiş Milletler (BM) sisteminin günümüz küresel sorunlarına yeterli yanıt veremediğine dair açıklamalarına destek verdi.

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Önemli Açıklamalar

Mondino, 79. BM Genel Kurul toplantıları çerçevesinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu. Lula'nın BM yapısının gözden geçirilmesi önerisine katıldığını belirten Mondino, "Veto yetkisi savaş suçları veya zulüm içeren bazı özel durumlarda kullanılmamalı" diyerek bu konudaki endişelerini dile getirdi.

Bakan Mondino'dan Açıklamalar

Veto yetkisinin yeniden düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Mondino, BM Güvenlik Konseyi’nin katılımcı sayısının ve katılımcıların kimler olacağının öneminin göz ardı edildiğini ifade etti. "Mevcut durumdan dolayı hepimiz endişeliyiz" dedi.

Uluslararası Kurallara Dayalı Sistem Üzerine Düşünceler

Uluslararası kurallara dayalı sistemin ayrımcı olmaması gerektiğini savunan Mondino, "Gelişmekte olan ülkelere ağır yükler getiriyor" şeklinde konuştu.

Küresel Açlık ve Politikanın Rolü

Küresel açlık meselesine de değinen Mondino, "Hepimiz açlık ve yoksullukla mücadeleye katkıda bulunmalıyız. Açlık yalnızca dış faktörlerden değil, aynı zamanda siyasi kararların bir sonucudur. Doğru siyasi koşulları yaratmak için çalışmalıyız" dedi.