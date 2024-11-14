Arjantin Heyeti, COP29'dan Çekildi: Milei'nin Kararı

Arjantin, Devlet Başkanı Javier Milei'nin talimatıyla COP29'dan çekildi. Bu karar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na katılan Arjantin heyetinin ülkeye geri dönmesiyle sonuçlandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Milei, ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin hemen ardından bu kararı aldı.

Daha önce iklim değişikliği konusundaki politikaları eleştiren Milei, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme sinyalleri vermiş ancak bu yönde somut bir adım atmamıştı. Milei, iklim değişikliğini ele aldığı bir açıklamada, "İklim değişikliğinden insanları sorumlu tutan tüm bu politikalar bir yalandan ibaret. Amaç sosyalist tembellere fon oluşturmaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Dünya çapında en önemli iklim konularının konuşulduğu organizasyonlardan biri olan COP29, 169 ülkeden toplamda 72 bin katılımcıya ev sahipliği yapıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.