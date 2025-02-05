Arjantin Patagonya'daki Orman Yangınları 20 Bin Hektarı Kül Etti

Patagonya'da Orman Yangınları Büyüyor

Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinde, bir süredir etkili olan orman yangınları sonucu 20 bin hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, bu yangınlar, ülkenin önemli turistik bölgelerinden iki milli parkta başlamış durumda.

Can Kaybı ve Zarar Büyüyor

Yetkililer, El Bolson kasabasında 2 bin 800 hektar alanın kül olduğunu ve 80 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yangına, hava ve karadan müdahale edildiği bildiriliyor. Ulusal Yangın Yönetim Servisi'ne ait hidrant uçakları ve iki helikopter, söndürme çalışmalarında önemli bir destek sağlıyor.

Yangınların Yayılması Devam Ediyor

Ayrıca, Neuquen, Rio Negro ve Chubut eyaletlerinde de orman yangınlarının sürdüğü, Nahuel Huapi Ulusal Parkı'nda ise binlerce hektar ormanın kül olduğu bildirildi. Şiddetli rüzgar ve yüksek sıcaklık şartları nedeniyle alevlerin kontrol altına alınmasında zorluk yaşanıyor.

Epuyen Kasabasında Evler Kül Oldu

Chubut eyaletine bağlı Epuyen kasabasında 70 evin yanmasıyla birlikte, bölgedeki sıkıntılar artmış durumda. Uzmanlar, iklim değişikliği ve insan kaynaklı faktörlerin bu tür felaketleri tetiklediğini vurguluyor.