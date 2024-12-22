Arjantin, Yeni Nükleer Enerji Planını Duyurdu

Arjantin'den Nükleer Enerji Alanında Çarpıcı Adım

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ülkesinin enerji politikalarında yeni bir dönemi başlatacak olan 'Arjantin Nükleer Planı'nı duyurdu. Ulusal basında yer alan haberlere göre, bu girişim Arjantin'in yerel teknolojisiyle geliştirilecek ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA/OIEA) desteğiyle yürütülecek.

Hükümet, nükleer enerji kapasitesini artırarak ülkenin bağımsız teknolojik yeteneklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca, bu plan enerji güvenliğini sağlamayı ve nükleer teknolojiyi uluslararası standartlara uygun, tamamen barışçıl bir şekilde kullanmayı amaçlıyor.

Detaylar ve Hedefler

Planın detayları hakkında konuşan Devlet Başkanı Milei’nin başdanışmanı ve proje sorumlusunun Demian Reidal, iddialı bir vizyon ortaya koyduklarını belirtti. Reidal, “Onlarca yıllık gerilemenin ardından nükleer enerji muzaffer bir dönüş yapacak. Biz sadece bu yarışta geride kalmayı hedeflemiyoruz; aynı zamanda öncü olmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Reidal, Arjantinli nükleer mühendislerin sürecin merkezinde yer alacağını vurguladı ve “Bu, Arjantin'in ve dünyanın enerji geleceğinde nükleer enerjinin temel taşlarından biri olacağını simgeleyen iddialı bir plandır.” ifadesini kullandı.

Günümüzde Arjantin’de Atucha I, Atucha II ve Embalse olmak üzere üç aktif nükleer enerji santrali bulunuyor.