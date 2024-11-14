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Arjantin Yüksek Mahkemesi, Cristina Kirchner'a Verilen 6 Yıl Hapis Cezasını Onadı

Arjantin'de Yüksek Mahkeme, eski Cumhurbaşkanı Cristina Kirchner'ın 6 yıl hapis cezasını onayladı. Kirchner, cezanın cinsiyet nedeniyle verildiğini öne sürdü.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 05:26
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 05:26
Arjantin Yüksek Mahkemesi, Cristina Kirchner'a Verilen 6 Yıl Hapis Cezasını Onadı

Arjantin Yüksek Mahkemesi Kirchner'ın Cezasını Onadı

Eski Arjantin Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner, yolsuzluk davasında 7 Aralık 2022'de aldığı 6 yıl hapis cezası ve kalıcı kamu görevinden men cezasının Yüksek Mahkeme tarafından onandığını duyurdu.

Kirchner'den Tepki

2007-2015 yılları arasında yürütme koltuğunda oturan Kirchner, "Yollar İdaresi Davası" olarak bilinen davada verilen cezanın ardından yaptığı açıklamada, bu cezanın kendisine kadın olduğu için verildiğini ileri sürdü.

Başkent Buenos Aires yakınlarındaki Moreno kasabasında kadınlarla bir araya gelen Kirchner, "Kadın olduğunuzda her şey 20 kat daha zorlaşıyor. Eğer beni herhangi bir şey için cezalandırıyorlarsa, bu sadece yaptıklarımdan dolayı değil, aynı zamanda kadın olduğum içindir" ifadelerini kullandı.

Destek Gösterileri

Kararın onaylanmasından önce, mahkeme önünde toplanan Kirchner destekçileri, eski cumhurbaşkanına destek gösterisinde bulundu.

Sürecin Geçmişi

Geçtiğimiz Aralık'ta, yargılandığı yolsuzluk davasında 6 yıl hapis ve kalıcı kamu görevinden men cezasına çarptırılan Kirchner, Santa Cruz eyaletindeki yol yapım ihalelerini yasa dışı yollarla iş insanı Lazaro Baez'e vermekten suçlu bulunmuştu.

Bu durum, Arjantin tarihinde ilk kez bir görevi başındaki cumhurbaşkanı yardımcısının yolsuzluktan yargılandığı bir olay olarak kayıtlara geçti. Kirchner, açılan davaları siyasi bir baskı olarak değerlendirip, suçlamaları reddetmiş, mahkemeyi "idam mangasına" benzetmişti.

Kirchner'in 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı "Yollar İdaresi davası", Mayıs 2019'da başlamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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