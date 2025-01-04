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Arkas Spor, SMS Grup Efeler Ligi'nde Altekma'yı 3-0 mağlup etti

Arkas Spor, SMS Grup Efeler Ligi'nde Altekma'yı 3-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı. Miguel David Gutierrez Suarez yaralanarak oyunu terk etti.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 18:07
Arkas Spor, SMS Grup Efeler Ligi'nde Altekma'yı 3-0 mağlup etti

Arkas Spor, 14. haftada Altekma'yı rahat geçti

SMS Grup Efeler Voleybol Ligi'nin 14. haftasında, Arkas Spor sahasında Altekma ile karşılaştı ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Bu önemli maçta Arkas Spor, etkili oyunuyla rakibine üstünlük sağladı.

Yaralanma olayı güvensizlik yarattı

Karşılaşmanın 3. setinde Altekma takımından Miguel David Gutierrez Suarez, bir pozisyon sırasında yere düştü. Sporcu, bir süre hareketsiz kalırken, olay anında her iki takımın sağlık ekipleri olaya hızlıca müdahale etti.

Sağlık ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla Suarez, saha kenarına alındı ve maça devam edemedi. Bu tür yaralanmalar, spor dünyasında güvenlik önlemlerinin ve sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Arkas Spor, bu galibiyetle ligdeki iddiasını sürdürürken, Altekma ise zorlu bir süreçle karşı karşıya kalmış durumda.

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