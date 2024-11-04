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Arktik Deniz Taşımacılığı Buzulların Erimesiyle Artıyor

Buzulların erimesi, Arktik bölgesindeki deniz taşımacılığını artırarak yeni fırsatlar sunuyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 11:02
Arktik Deniz Taşımacılığı Buzulların Erimesiyle Artıyor

Arktik Bölgesinde Deniz Taşımacılığı Artış Gösteriyor

Arktik Deniz Çevresinin Korunması Çalışma Grubu (PAME) verilerine göre, buzul erimesi, deniz taşımacılığında önemli bir artışa neden oldu. 2013 ile 2023 yılları arasında bölgede faaliyet gösteren gemi sayısı %37 artarak 1782’ye ulaştı.

Bölgedeki Rotalar ve Gemilerin Çeşitliliği

PAME Proje Müdürü Hjalti Hreinsson, gemi sayısındaki artışın Arktik deniz taşımacılığındaki gelişmelerle ilgili olduğunu belirtti. Arktik bölgesi, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsviçre, ABD ve Rusya gibi 8 ülkeye ait. 10 yılda gemi sayısının %40 oranında arttığını söyledi.

Artan Madencilik Faaliyetleri

Madencilik faaliyetlerinin artışı, özellikle 2014’te açılan Mary River maden sahası, bölgede taşımacılık trafiğini artıran önemli faktörlerden biri. Sezonluk deniz sularının kullanıldığı bu maden, yıllık ortalama 3,5 milyon ton demir taşıyor.

Gemilerin Rotaları

Arktik bölgesindeki deniz trafiği dört ana kategoriye ayrılmakta: Hedefsel ulaşım, Arktikarası ulaşım, transarktik ulaşım ve kabotaj ulaşımı. En çok tercih edilen rota, Rusya’nın münhasır ekonomik bölgesinden geçen kuzey deniz yoludur.

İklim Değişikliğinin Etkileri

Dünyanın farklı bölgelerinde iklim değişikliğinin etkileri, Arktik'teki eriyen buzullar üzerinde belirgin hale gelmekte. NASA tarafından yayımlanan araştırmalara göre, Grönland saatte ortalama 30 milyon ton buz kaybediyor.

Sonuç Olarak

Arktik’teki yeni deniz taşımacılığı fırsatları, bölgede hava koşulları ve buz durumuna göre değişim gösteriyor. Ancak bu durum, birçok şirket için yeni ticari olanaklar doğuruyor.

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