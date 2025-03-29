Arnavut Başbakanı Edi Rama'dan Avrupa için Türkiye Mesajı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa'nın Türkiye'ye İhtiyacını Vurguladı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'da düzenlenen geleneksel iftar etkinliğinde, Avrupa'nın Türkiye ve diğer Orta Doğu müttefiklerine olan ihtiyacının oldukça arttığını belirtti.

Rama, iftar sırasında yaptığı konuşmada, "Bugün Avrupa, Türkiye'ye ve diğer Orta Doğu müttefiklerine, Türkiye'nin ve söz konusu müttefiklerin Avrupa'ya ihtiyaç duyduğundan daha fazla ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, üst düzey yetkililer, büyükelçiler ve ünlü isimlerin katılım sağladığını dile getiren Başbakan, geleneksel iftarların kendisine her zaman mutluluk verdiğini ve Ramazan'ın insanlığın iyiliğine olan inancı güçlendirdiğini aktardı.

Rama, Avrupa'nın çok sayıda Müslüman vatandaşa ve ortağa ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Ayrıca, Avrupa'nın uluslararası alanda toparlanarak jeopolitik güvenliğini artırmak için bilgeliğin 5 temel direğine ihtiyaç duyduğunu da ekledi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından başkent Tiran'daki Kongre Sarayı'nda iftar programı düzenlendi. Rama, programda konuşma yaptı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından başkent Tiran'daki Kongre Sarayı'nda iftar programı düzenlendi. Rama, programda konuşma yaptı.