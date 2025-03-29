DOLAR
37,9 -0,06%
EURO
41,06 0,03%
ALTIN
3.766,88 -0,03%
BITCOIN
3.193.033,98 -0,45%

Arnavut Başbakanı Edi Rama'dan Avrupa için Türkiye Mesajı

Edi Rama, Avrupa'nın Türkiye ve Orta Doğu müttefiklerine olan ihtiyacını vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 00:25
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 00:39
Arnavut Başbakanı Edi Rama'dan Avrupa için Türkiye Mesajı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa'nın Türkiye'ye İhtiyacını Vurguladı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'da düzenlenen geleneksel iftar etkinliğinde, Avrupa'nın Türkiye ve diğer Orta Doğu müttefiklerine olan ihtiyacının oldukça arttığını belirtti.

Rama, iftar sırasında yaptığı konuşmada, "Bugün Avrupa, Türkiye'ye ve diğer Orta Doğu müttefiklerine, Türkiye'nin ve söz konusu müttefiklerin Avrupa'ya ihtiyaç duyduğundan daha fazla ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, üst düzey yetkililer, büyükelçiler ve ünlü isimlerin katılım sağladığını dile getiren Başbakan, geleneksel iftarların kendisine her zaman mutluluk verdiğini ve Ramazan'ın insanlığın iyiliğine olan inancı güçlendirdiğini aktardı.

Rama, Avrupa'nın çok sayıda Müslüman vatandaşa ve ortağa ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Ayrıca, Avrupa'nın uluslararası alanda toparlanarak jeopolitik güvenliğini artırmak için bilgeliğin 5 temel direğine ihtiyaç duyduğunu da ekledi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından başkent Tiran'daki Kongre Sarayı'nda iftar programı...

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından başkent Tiran'daki Kongre Sarayı'nda iftar programı düzenlendi. Rama, programda konuşma yaptı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından başkent Tiran'daki Kongre Sarayı'nda iftar programı...

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından başkent Tiran'daki Kongre Sarayı'nda iftar programı düzenlendi. Rama, programda konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi Gençlere 15.000 TL Destek Sunuyor!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

Emekli Promosyonlarında yeni karar geliyor! 31.500 TL'ye Yükseliyor!

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Feci Kaza: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti
2
Kırgızistan'daki Ahıska Türkleri Ramazan'ın Son Teravih Namazını Kıldılar
3
Türkiye'nin Yeni Büyükelçisi Yıldırımgeç, Ramaphosa'ya Güven Mektubunu Sundu
4
Türkiye, Moldova'ya Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi Veriyor
5
Suriye'de Yeni Genel Müftü Usame Rifai Atandı
6
Myanmar'daki Depremler İle Askeri Hükümetten Uluslararası Yardım Çağrısı
7
Foça'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!

Sürücü Belgelerinde Dönüşüm: Tek Tip Dijital Ehliyet Uygulaması Başlıyor

100.000 TL Kredi Çekecekler Dikkat! Faiz Oranları Artıyor

Yapı Kredi Gençlere 15.000 TL Destek Sunuyor!

EYT’lilere 8.000 TL Emekli İkramiyesi! Refah Paketi Yolda

Emekli Promosyonlarında yeni karar geliyor! 31.500 TL'ye Yükseliyor!

28 Mart’ta e-Devlet Üzerinden Ödemeler Başlıyor: PTT'den Doğrudan Ödeme Seçeneği