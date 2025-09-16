Arnavutköy Belediyesi ve İbn Haldun Üniversitesi'nden Yeni Medya Akademi İşbirliği

Arnavutköy Belediyesi Yeni Medya Akademi ile İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) arasında, akademide geleceğin iletişimcilerinin yetiştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol Töreni

Tören, Nuri Pakdil Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ile İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan protokolü ortak imzalarıyla resmiyete taşıdı.

Başkanın ve Rektörün Mesajları

Törende konuşan Candaroğlu, ilçedeki genç nüfusun önemine vurgu yaparak gençlerin medya alanında yalnızca izleyici değil, içerik üreten ve yön veren bir nesil olmasını istediklerini belirtti. Candaroğlu, "Akademide radyo sunuculuğundan diksiyona, dijital hukuktan haber editörlüğüne kadar geniş bir eğitim programı uygulanacaktır. Modern sınıflar ve tam donanımlı stüdyolarda uzman eğitmenlerle gençlerimize uygulamalı eğitim sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Arkan ise yeni medyanın gençler için önemine dikkat çekerek, "Gençlerin kendi değerlerini ve toplumsal tecrübelerini yeni medya üzerinden aktarabilmeleri büyük önem taşıyor. Akademi, iletişim ve dijital becerilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır." dedi.

Akademi Eğitim İçeriği ve Uygulama

Gençlerin medya ve iletişim alanında nitelikli eğitim alması amacıyla kurulan Yeni Medya Akademi'de; radyo yayıncılığı, sosyal medya yönetimi, dijital içerik üretimi, dublaj, seslendirme, editörlük ve video kurgu gibi birçok alanda eğitim verilecek. Eğitimler, modern sınıflar ve donanımlı stüdyolarda, uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı olarak gerçekleştirilecek.

Tören Akışı ve Sertifikasyon

Konuşmaların ardından törende bulunan gazeteciler gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı ve katılımcılar akademinin sınıf ve stüdyolarını ziyaret etti. Geleceğin iletişimcilerini yetiştirmeyi hedefleyen akademide eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika takdim edilecek.