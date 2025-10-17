Arnavutköy'de %100 Yerli Elektrikli Otobüsler: Ücretsiz Seferler Başladı

Arnavutköy Belediyesi, yüzde 100 yerli elektrikli otobüsleri hizmete aldı; ilk etapta 5 ücretsiz araç, ileride 10 yeni otobüs daha devreye girecek.

Arnavutköy'de %100 Yerli Elektrikli Otobüsler Hizmete Alındı

Tören ve ilk sefere belediye yetkilileri katıldı

Arnavutköy Belediyesi, yüzde 100 elektrikli ve yerli üretim toplu taşıma araçlarını resmi törenle hizmete sundu. Tören, belediyenin açık otoparkında gerçekleştirildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, törende yaptığı konuşmada AK Parti belediyeciliğinin olduğu yerde sunulan hizmetlerin şaşırtıcı olmadığını belirterek, "Bir ilçenin içerisinde, hem çevreye duyarlı hem de iklimle alakalı verdiğimiz mücadelede bize en büyük desteği verecek şekilde elektrikli otobüs kullanımı bence ilk defa oluyor. Biz bence şaşırtmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Candaroğlu: Ücretsiz ve Yerli Teknolojiyle Gururluyuz

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, modern teknolojisi ve yerli üretimiyle gurur duydukları araçların tamamen ücretsiz toplu taşıma olarak hizmete alındığını söyledi. Candaroğlu, ilçenin hızlı nüfus artışı ve dinamik yapısına dikkat çekerek İBB'nin ilçeye yönelik ilgisizliğinden yakınarak şunları ifade etti:

"Bu hızlı gelişmeye rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ilçemize yönelik ilgisizliği ve hizmet eksikliği artık herkesin malumu. Otobüsler geç geliyor, sefer sayıları azaltılıyor, araçlar arıza yapıyor ve vatandaşlarımız duraklarda saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Biz, İBB Meclisinde, resmi yazılarımızda bu sorunları defalarca kez bildirdik. Ancak taleplerimiz çoğu zaman karşılıksız kaldı. Üstelik geçtiğimiz eylül ayında hiçbir ekonomik veriye dayanmadan yapılan yüzde 30'luk toplu ulaşım zammı, vatandaşlarımızın cebine ek bir yük getirdi. Yapılan zamla birlikte ulaşımın, halkın temel hakkı olmaktan çıkarılıp adeta bir gelir kapısı haline getirildiği bir kez daha herkes tarafından görülmüştür."

Ücretsiz Ring Seferleri ve Yeni Araçlar

Candaroğlu, vatandaşların mağdur olmaması için geçen yıl başlatılan ücretsiz ring seferlerine bugün itibarıyla filoya ilk etapta 5 yeni otobüs eklediklerini ve ilerleyen süreçte 10 yeni otobüs daha hizmete alınacağını açıkladı.

Törenin ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve Kaymakam Mahmut Hersanlıoğlu kurdele kesimi gerçekleştirdi. Başkan Candaroğlu, otobüse binerek ilk seferi kullanan isim oldu.

Yeni araçların devreye alınmasıyla Arnavutköy'de çevreci, yerli ve ücretsiz toplu taşıma hizmetinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Arnavutköy Belediyesi, yüzde 100 elektrikli yerli toplu taşıma araçlarının hizmete alımı için tören düzenledi. Törene Ak Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük (sağ 2) ve Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu (sağ 3) da katıldı.

