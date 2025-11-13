Arnavutköy'de 13 Yaşındaki Çocuk Parkta Bıçaklandı — Gasp Girişimi Kamerada

Arnavutköy'de parkta bisiklet süren 13 yaşındaki Orkun Södek, gasp girişimi sırasında bacağından bıçaklandı; 3 gün tedaviyle taburcu oldu.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 10:03
Olayın ayrıntıları

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki parkta, bisiklet süren 13 yaşındaki Orkun Södek, yanına yaklaşan yaşıtları tarafından gasp edilmek istendi.

İddiaya göre, bisikletini vermemek için direnen Orkun Södek, saldırganlardan biri tarafından bacağından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı çocuğun 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın geçtiğimiz pazar günü meydana geldiği bildirildi.

Görüntüler ve aile tepkisi

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocukların park içinde kısa süreli bir kovalamacanın ardından saldırıda bulundukları görülüyor.

Yaralı çocuğun abisi Onur Södek, parkta güvenlik önlemi olmamasına tepki göstererek şunları söyledi: "Benim evim buraya 5 dakika uzaklıkta. Burası Arnavutköy’ün tam ortasında bir yer. Polislerin de söylediğine göre parkın içini gören bir tane bile kamera yok. Esnafı gezdiğimizde, burada aynı olayların defalarca yaşandığını, saldırganların bulunamadığını söylüyorlar. Bu kişilerin rahatlıkla bu hareketleri yapabildikleri ortada".

Soruşturma

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren çocukları yakalamak için çalışma başlattı.

