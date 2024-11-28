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Arnavutköy'de 5 Yaşındaki Kız Çocuğunun Ölümü: 3 Şüpheli Tutuklandı

Arnavutköy'de 6 yıl önce cesedi bulunan Melike E'nin ölümüyle ilgili baba ve eski eşleri tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:03
Arnavutköy'de 5 Yaşındaki Kız Çocuğunun Ölümü: 3 Şüpheli Tutuklandı

Olayın Gelişimi

Arnavutköy'de, 6 yıl önce baraj gölünde cesedi bulunan 5 yaşındaki Melike E.'nin ölümüyle ilgili yapılan soruşturma derinleşiyor. Geçtiğimiz günlerde, baba Cahit E. (40) ve iki eski eşi, Meryem A. ile Zehra Ö., gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Cesedin Bulunması

2018 yılında Sazlıbosna Baraj Gölü'nde balık tutan bir kişinin oltasına takılan Melike E.'nin cesedi, büyük bir üzüntüye neden olmuştu. Olayla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için harekete geçen güvenlik güçleri, çocuğun ölümüyle ilgili bir süre önce başlatılan soruşturmada 22 Kasım'da kardeşi E.E.'nin, "Babam kardeşimi öldürdü, göle attı" açıklaması üzerine tekrar önemli ipuçları elde etti.

Gözaltı Süreci ve Tutuklama

E.E.'nin ifadesinin ardından, Cahit E. ve eski eşleri, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldıkları ve tutuklandıkları bildirildi.

Babanın İfadesi

Baba Cahit E.'nin, şiddet olayı konusunda emniyette verdiği ifadenin detayları dikkat çekici. Kızının bakımsızlıktan öldüğünü ve cesedini poşete sararak suya attığını belirttiği öğrenildi. Bu açıklamalar, soruşturmada yeni bir tartışma başlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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