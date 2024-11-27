Arnavutköy'de 5 Yaşındaki Kız Çocuğunun Ölümünde 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Arnavutköy'de 6 yıl önce baraj gölünde bulunan 5 yaşındaki Melike E.'nin cesediyle ilgili gelişmeler devam ediyor. 2018 yılında Sazlıbosna Baraj gölü'nde meydana gelen bu trajik olay üzerine, gözaltına alınan baba Cahit E. (40) ve iki eski eşi Meryem A. ile Zehra Ö. adliyeye sevk edildi.

Olayın detayları, bir balıkçının gölde oltasına takılan cesedi bulmasıyla başladı. Melike E.'nin kardeşi E.E., 22 Kasım tarihinde okulda rehber öğretmenine, “Babam kardeşimi öldürdü, göle attı.” diyerek olayı polise bildirdi.

Bu ibret verici ifadenin ardından, E.E. ve diğer kardeşleri H.E. ile Ö.E. koruma altına alındı. Baba Cahit E. ve eski eşleri, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, çocuğuna şiddet uyguladığı ileri sürülen baba Cahit E.'nin, emniyette verdiği ifadesinde bakımsızlıktan ölen kızını poşete sarıp göle attığını belirttiği öğrenildi. Şüphelilerin, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk ileri sürülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Arnavutköy'de 6 yıl önce baraj gölünde cesedi bulunan 5 yaşındaki kız çocuğun gözaltına alınan babası ile babanın iki eski eşi adliyeye sevk edildi.