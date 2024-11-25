Arnavutköy'de Balıkçı Tekneleri Alabora Tehlikesi Geçirdi

Arnavutköy'de, şiddetli rüzgarın etkisiyle balıkçı tekneleri zorlu anlar yaşadı. Alabora olma tehlikesi atlatan tekneler, kıyıya yanaşmakta güçlük çekti.

Dün, Karadeniz Sahili'ndeki Karaburun Limanı'nda meydana gelen olay, rüzgarın etkisiyle yüksek dalgaların yükselmesiyle daha da ciddileşti. Balıkçı tekneleri, kıyıya doğru ilerlerken dengelerini korumakta zorlanarak alabora olma riski ile karşı karşıya kaldı.

O anlar, kıyıda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve büyük bir tehlikenin ne kadar gerçek olduğunu gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.