Arnavutköy'de Başıboş Atlar Trafiği Alt Üst Etti

Arnavutköy'de Başlıca Olay

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde başında boş gezen atlar, trafiği olumsuz etkileyen görüntüler oluşturdu. Olay, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olayın Ayrıntıları

Atların serbestçe dolaştığı Tayakadın mevkii, sürücülerin zorlu anlar yaşamasına neden oldu. Sürücüler, yoğun trafik içinde hayvanların yanından geçmek için manevralar yapmakta zorlandı.

Yaralanan ve Hasar Gören Araçlar

Ne yazık ki, bu sırada bir otomobil bir ata çarparak hayvanın telef olmasına yol açtı. Bu çarpışma sonucu, araçta da hasar meydana geldi.

Başlıca sorun olan bu durum, yolda başıboş dolaşan atların anlık görüntüleriyle birlikte, traffik güvenliğini ciddi şekilde tehdit etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.