Arnavutköy'de Beton Mikseri Kırmızı Işık İhlaliyle Facia Tehlikesi — Araç Kamerası Kaydetti

Arnavutköy'de kırmızı ışığı ihlal eden beton mikserinin kavşaktan hızla geçmesi, araç kamerasına yansıyan görüntülerle olası faciayı ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:21
Arnavutköy'de beton mikserinin kırmızı ışık ihlali faciaya davetiye çıkardı

Olay yerinde geçen anlar araç kamerasına yansıdı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan bir beton mikseri kavşakta büyük tehlike yarattı. O anlar başka bir sürücünün araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultangazi-Arnavutköy yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi Boğazköy Işıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki beton mikseri kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak hızla kavşaktan geçti.

Kavşakta yeşil ışık yanmasıyla hareketlenen diğer sürücüler, beton mikserinin önlerinden hızla geçtiğini görünce ani fren yapmak zorunda kaldı. Muhtemel bir facia son anda önlenirken, yaşananlar trafikteki tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçiş yapan beton mikserinin hız kesmeden yoluna devam ettiği ve aynı anda hareket eden araçların kazanın kıl payı engellediği anlar yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

