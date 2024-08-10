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Arnavutköy'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren zanlı tutuklandı. Olay detayları ve tutuklama süreci hakkında bilgiler.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 23:27
Arnavutköy'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Arnavutköy'de Silahlı Saldırı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Serpil G.'yi (35) sokakta silahla vurarak öldüren Harun G. (40) tutuklandı. Olay, Taşoluk Mahallesi Eslem Sokak'ta meydana geldi.

Tartışma Sonrası Kanlı Bilanço

Serpil G. ve Harun G. arasında bir tartışma patlak verdi. Bu sırada Harun G., eşi Serpil G.'yi silahla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi

Polis, Harun G.'nin eşinin başında silahla beklediğini tespit ettikten sonra, megafonla şüpheliye silahını yere bırakıp teslim olmasını istedi. Harun G. kısa bir süre sonra silahını bırakıp yere yatarak gözaltına alındı.

Hayatını Kaybeden Serpil G.

Sağlık görevlileri, Serpil G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin yapılan araştırmalarda, Harun G.’nin ifadesine göre 2 yıldır boşanma sürecinde oldukları ve bir gün önce çocuklarından birinin sünnet olduğu anlaşıldı.

Olay Anı ve Olayın Sonrası

Harun G., ifadesinde eşinin çocuklara bakmak istemediği üzerine tartışma yaşandığını ve bu tartışma sonucu eşini vurduğunu söyledi. Olay anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Adalet Süreci Başlatıldı

Harun G., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Harun G. tutuklanmasına karar verildi.

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