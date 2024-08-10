Arnavutköy'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Kişi Gözaltına Alındı

Arnavutköy'deki Silahlı Olay

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, boşanma sürecinde olan bir çift arasında yaşanan tartışma trajik bir sonuç doğurdu. Olay, Taşoluk Mahallesi Eslem Sokak'ta meydana geldi.

Olayın Detayları

Serpil G. (35) ile eşi Harun G. (40) arasında çıkan tartışma sırasında, Harun G. silahına sarılarak eşini vurdu. O anlar, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Paniğe Sebep Olan Gelişmeler

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Harun G.'nin eşinin başında silah tutarak beklediğini fark etti ve megafon aracılığıyla silahını bırakması yönünde ikna etmeye çalıştı.

Gözaltı ve İfade Süreci

Başarılı bir şekilde ikna edilen Harun G., kısa sürede silahını bırakarak yere yattı ve gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Serpil G.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Harun G'nin Açıklamaları

Emniyet müdürlüğüne götürülen Harun G., verdiği ifadede eşleri ile yaklaşık 2 yıldır boşanma aşamasında olduklarını belirtti. Dünkü çocuk sünneti etkinliği esnasında eşinin, çocuklara bakmak istemediği yönündeki sözleri üzerine aralarında çıkan kargaşada eşi Serpil G.'yi vurduğunu ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.