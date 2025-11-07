Arnavutköy'de Cadde Ortasında Tehlikeli ATV Gösterisi

Eski Edirne Asfaltı Caddesi, dün gece

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde dün gece saatlerinde, trafikte tehlikeye yol açan bir olay yaşandı. Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde ilerleyen iki kişi, ATV ile akrobasi yaparak cadde ortasında riskli manevralarda bulundu.

Görüntülere göre sürücü, aracın önünü kaldırarak uzun süre tek teker üzerinde ilerledi. Arkasındaki yolcu ile beraber gerçekleştirilen bu davranış, hem sürücülerin hem de çevredeki vatandaşların güvenliğini tehlikeye soktu.

O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi; görüntülerde diğer araçların trafikte hareketine devam ettiği ve gösterinin kontrolsüz bir biçimde sürdüğü görülüyor.

Polis ekipleri, söz konusu görüntüler üzerine harekete geçerek kimlik tespiti ve cezai işlem başlatılması için çalışma başlattı.

ATV ÜZERİNDEKİ İKİ KİŞİNİN TEHLİKELİ HAREKETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER