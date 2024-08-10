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Arnavutköy'de Depoda Yangın Söndürüldü

Yeşilbayır Mahallesi'ndeki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 15:58
Arnavutköy'de Depoda Yangın Söndürüldü

Arnavutköy'de Yangın İhbarı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, Yeşilbayır Mahallesi'nde bulunan bir depoda yangın çıkmıştı. Olay, henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Yangın haberinin alınmasının ardından çok sayıda itfaiye ekibi derhal olay yerine sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, hızlı ve etkili çalışmalarıyla yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının Sonuçları ve Araştırma

Yangın sırasında depoda bir miktar akaryakıt, boya ve buğdayın yandığı bildirildi. Şu anda yangının çıkış sebebi ile ilgili detaylı bir araştırma yapılmakta.

Sonuç olarak, olayda can kaybı olmaması sevindirici bir durum. İtfaiye ekiplerine yapılan hızlı müdahale için teşekkürler.

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