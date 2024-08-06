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Arnavutköy'de Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:30
Arnavutköy'de Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Arnavutköy'de Yangın Olayı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yer alan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi

Hadımköy Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde faaliyet gösteren temizlik malzemeleri üreten fabrikada, bir silikon makinesinin patlaması sonucu yangın meydana geldi.

Müdahale ve Sonrası

Yangının büyümesi üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ve sağlık ekipleri hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları da titizlikle gerçekleştirildi.

Sonuç olarak, yangın durumu etkili bir şekilde kontrol altına alınarak, daha büyük bir felaketin önüne geçildi.

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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