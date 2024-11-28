Arnavutköy'de Fabrikada Asansör Felaketi: 19 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Arnavutköy'de Trajik İşyeri Kazası

Arnavutköy'de çalışan bir genç işçi, 19 yaşındaki A.H., mobilya fabrikasında yaşanan bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Hadımköy Mahallesi, General Mustafa Özyanar Caddesi'nde bulunan fabrikada meydana gelen olayda, asansörün kayması sonucunda işçi, duvar ile asansör arasına sıkıştı.

Olayın Gelişimi ve Kurtarma Çalışmaları

Fabrika çalışanlarının hızlı müdahalesiyle kurtarılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen A.H. kurtarılamadı. Olay, çevrede büyük bir üzüntüye yol açtı.

Yetkililerden Açıklama ve Soruşturma Başlatıldı

Polis, olayla ilgili bir soruşturma başlattı ve olayın detayları üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Fabrika yetkililerinin yaşanan kaza ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.