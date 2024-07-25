Arnavutköy'de İETT Otobüsü Yağmur Kanalına Düştü

Olayın Detayları

Arnavutköy'de, sabah saatlerinde meydana gelen bir kazada, İETT otobüsü yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Taşoluk Peronlar-Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi seferini yapan araç, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bu talihsiz olay gerçekleşti.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Kazanın ardından yolcuların güvenli bir şekilde araçtan inmesiyle birlikte, olay yerine polis ve sağlık ekipleri kısa sürede sevk edildi. Yolcular, gelene başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti.

Otobüsün Kurtarılması

Olay yerinde yapılan çalışmalar sonucunda, çekici yardımıyla yağmur kanaldan çıkarılan otobüs, hızlı bir şekilde olay bölgesinden kaldırıldı. Kazanın ardından oluşan trafik yoğunluğu da otobüsün kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Arnavutköy'de İETT otobüsü, yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Taşoluk Peronlar-Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi seferini yapan İETT otobüsü, sabah saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yağmur suyu kanalına düştü.

Arnavutköy'de İETT otobüsü, yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Taşoluk Peronlar-Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi seferini yapan İETT otobüsü, sabah saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yağmur suyu kanalına düştü.

Arnavutköy'de İETT otobüsü, yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Taşoluk Peronlar-Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi seferini yapan İETT otobüsü, sabah saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yağmur suyu kanalına düştü.