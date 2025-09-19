Arnavutköy'de İmrahor Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi'nin Temeli Atıldı

Arnavutköy İmrahor Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi'nin temeli atıldı. 20 bin m² alanda 72 konut, 24 ofis, 17 dükkan ve 119 araçlık otopark inşa edilecek.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 17:34
Arnavutköy'de, güvenli ve modern yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen İmrahor Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi için düzenlenen törenle projenin temeli atıldı. Proje, Arnavutköy Belediyesinin iştirak şirketi Arkent tarafından yürütülüyor.

Törene katılan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, kentsel dönüşümün İstanbul için zorunluluk olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bu proje vatandaşlarımızın yarınlarını güvence altına alacak, mahallemize yeni bir kimlik kazandıracak, yaşam kalitesini yükseltecek bir vizyonun adıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da defalarca ifade ettiği gibi kentsel dönüşüm geleceğimizi güvence altına almanın en önemli adımıdır. Bizler de bu anlayışla Arnavutköy'de vatandaşlarımızı depreme dayanıklı, güvenli ve modern yuvalara kavuşturmak için çalışıyoruz."

Candaroğlu, projenin yalnızca binalardan ibaret olmadığını, yeşil alanları, sosyal donatıları ve mahalle kültürünü güçlendiren yapısıyla ilçeye değer katacağını belirtti ve ekledi: "Arkent aracılığıyla yürüttüğümüz bu süreçte her adımı vatandaşlarımızla istişare ederek atıyoruz. Çünkü kentsel dönüşüm, yalnızca binaların değil, gönüllerin, umutların ve dayanışma kültürünün de yeniden inşasıdır."

Candaroğlu, yüklenici firmanın projeyi 15 ay gibi kısa bir sürede tamamlayacağını ifade ederek, projenin sadece İmrahor için değil tüm ilçe için güvenli ve modern bir geleceğin temeli olacağını söyledi.

Arkent Genel Müdürü Fatih Çetindere de güvenli ve modern yaşam alanlarının önemine dikkat çekerek, yalnızca bir inşaat temeli atılmadığını, aynı zamanda ilçenin yarınlarını şekillendirecek bir adımın atıldığını kaydetti.

Törene Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ile bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Proje Detayları

Proje, 20 bin metrekarelik bir alana inşa edilecek. Planlanan yapılar ve donatılar şunlar:

72 konut, 24 ofis, 17 dükkan ve 119 araçlık kapalı otopark.

Ayrıca projede geniş yeşil alanlar, çocuk oyun alanları ve sosyal donatılar da yer alacak.

