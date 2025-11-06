Arnavutköy'de İstinat Duvarı Çökmesi: İki Bina Tahliye Edildi

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde sabaha karşı çöken istinat duvarı iki binada hasara yol açtı; polis ve belediye ekipleri tahliye ve inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 13:08
Olayın Detayları

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde sabaha karşı meydana gelen olayda, iki bina arasındaki istinat duvarı saat 05.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonucu duvar parçaları bina boşluğuna devrildi ve iki binada yapısal hasar oluştu.

Bölgeye sevk edilen polis, zabıta ve belediye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme sırasında duvarın üst kısmının bir bölümünün balkon olarak kullanıldığı, çökme nedeniyle alt katlarda çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Güvenlik nedeniyle binalarda tahliye işlemleri başlatıldı.

Belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, çökmenin yaşandığı alan ve binalardaki hasar dronla havadan görüntülendi.

Sakinlerin Anlatımı

Nurten Taşçı olay anını şöyle anlattı: Biz gece saat 05.36’da yatıyorduk. Bir ses oldu, eşime ne olduğunu sordum. 'Gök gürledi' dedi ama o ses gök gürlemesi gibi değildi. Arkamızdaki binanın duvarı yıkılmış. Çok korktuk. Alt katta hasarlar var, polisler evi boşaltmamızı istedi. Bizi otele yerleştirecekler sanırım. Önemli eşyalarımızı aldık, evi boşaltıyoruz. Sanki deprem oluyormuş gibiydi, havaya zıpladık resmen. Neyse ki yaralanan olmadı.

