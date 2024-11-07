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Arnavutköy'de Kaçak Hafriyat Dökümü Kamerada

Arnavutköy'de ormanlık alana kaçak döküm yapan hafriyat kamyonu cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 20:47
Arnavutköy'de Kaçak Hafriyat Dökümü Kamerada

Kaçak Döküm Anları Kaydedildi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, ormanlık bir alana gerçekleştirilen kaçak hafriyat dökümünün görüntüleri ortaya çıktı. Bolluca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kamyon, kasasında taşıdığı hafriyatı yasal döküm sahasına yerine, ormanlık alana boşaltarak hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı.

Çevreye Zarar Veren Faaliyetler

Döküm işlemi esnasında, kamyonun çevreye verdiği zarar, o sırada oradan geçen bir araçtaki sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Bu görüntüler, çevreye verilen zararın ne denli ciddi olduğunu gözler önüne sererken, yetkilileri harekete geçmeye çağırıyor.

Artan Kaçak Döküm Olayları

Bu tür kaçak döküm olayları, çevre koruma açısından büyük tehdit oluşturuyor ve doğanın talanına yol açıyor. Yetkililerin bu duruma müdahale etmesi ve önlem alması gerektiği vurgulanıyor.

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