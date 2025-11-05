Arnavutköy'de Kaldırıma Çıkan Otomobil Tehlike Saçtı

Arnavutköy Nenehatun Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir sürücü kaldırıma çıkarak ilerlerken aracın altı çarptı, litrelerce yağ döküldü; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:09
Arnavutköy'de Kaldırıma Çıkan Otomobil Tehlike Saçtı

Arnavutköy'de Kaldırıma Çıkan Otomobil Tehlike Saçtı

Fatih Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Nenehatun Mahallesi Fatih Caddesi'nde, trafik yoğunluğundan kaçınmak isteyen bir sürücü aracını kaldırıma çıkararak ilerlemeye başladı. Ara sokaktan tekrar kaldırıma çıkmak isterken aracın alt kısmı sert şekilde zemine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle litrelerce yağ döküldü ve yağlar kaldırım boyunca yayıldı. Sürücü buna rağmen kaldırım üzerinde ilerlemeye devam etti; kaldırımda yürüyen vatandaşlar hızla kenara çekildi.

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın kaldırıma çıktığı, alt kısmının sürtmesi sonucu sıvı sızdığı ve vatandaşların şaşkınlıkla geri çekildiği görülüyor.

Görgü tanıklarından Tilaver Adıgüzel, "Ben dün akşam saatlerinde burada oturuyordum. Bir ses duydum ve dışarıya çıktım. Aracın hızla geldiğini gördüm. Buradan geçti, yoğun trafik vardı. Trafikten kaçmış olabilir veya bir polisten de kaçıyor olabilir bilmiyorum. Aracının altı kaldırıma vurunca delindi ve hasar aldı, çok fazla uzaklaşabileceğini zannetmiyorum. Akşam saati olması nedeniyle çok fazla insan yoktu ama yine de insanlar vardı" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak sürücünün kimliğini tespit etmeye yönelik inceleme başlattı.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY'DE YOĞUN TRAFİKTE BEKLEMEK İSTEMEYEN BİR SÜRÜCÜ, OTOMOBİLİYLE KALDIRIMA...

İSTANBUL ARNAVUTKÖY'DE YOĞUN TRAFİKTE BEKLEMEK İSTEMEYEN BİR SÜRÜCÜ, OTOMOBİLİYLE KALDIRIMA ÇIKARAK İLERLEMEYE BAŞLADI. ARACIN ALT KISMI KALDIRIMA ÇARPINCA HASAR ALIRKEN, ARAÇTAN DÖKÜLEN YAĞLAR KALDIRIM BOYUNCA YAYILDI. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ.

TİLAVER ADIGÜZEL

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Ücretsiz Enstrüman Kurslarına Yoğun İlgi
2
Bolu TEM Otoyolu'nda Yolcu Otobüsünün Motoru Alev Aldı
3
Diyarbakır'da 200 binde 1 Morgagni hernisi: 2 yaşındaki Tevab Aram sağlığına kavuştu
4
Siirt'te Karaciğer Nakli Geçiren Ömer Özüm Tüm Organlarını Bağışladı
5
Osmaniye'de şarjlı motosiklete 14 bin TL ceza şoku: 500 km uzaklıktaki ihlaller şaşırttı
6
Bingöl’de Jandarma Operasyonu: 2 kilo 802 gram Esrar, 1 Tutuklu
7
KUDAKA'dan SoGreen ile 30 milyon TL'lik yeşil dönüşüm hamlesi

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri