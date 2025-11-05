Arnavutköy'de Kaldırıma Çıkan Otomobil Tehlike Saçtı

Fatih Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Nenehatun Mahallesi Fatih Caddesi'nde, trafik yoğunluğundan kaçınmak isteyen bir sürücü aracını kaldırıma çıkararak ilerlemeye başladı. Ara sokaktan tekrar kaldırıma çıkmak isterken aracın alt kısmı sert şekilde zemine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle litrelerce yağ döküldü ve yağlar kaldırım boyunca yayıldı. Sürücü buna rağmen kaldırım üzerinde ilerlemeye devam etti; kaldırımda yürüyen vatandaşlar hızla kenara çekildi.

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın kaldırıma çıktığı, alt kısmının sürtmesi sonucu sıvı sızdığı ve vatandaşların şaşkınlıkla geri çekildiği görülüyor.

Görgü tanıklarından Tilaver Adıgüzel, "Ben dün akşam saatlerinde burada oturuyordum. Bir ses duydum ve dışarıya çıktım. Aracın hızla geldiğini gördüm. Buradan geçti, yoğun trafik vardı. Trafikten kaçmış olabilir veya bir polisten de kaçıyor olabilir bilmiyorum. Aracının altı kaldırıma vurunca delindi ve hasar aldı, çok fazla uzaklaşabileceğini zannetmiyorum. Akşam saati olması nedeniyle çok fazla insan yoktu ama yine de insanlar vardı" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak sürücünün kimliğini tespit etmeye yönelik inceleme başlattı.

