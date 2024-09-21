Arnavutköy'de Kereste Atölyesinde Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Yangın Arnavutköy'de Korkunç Sonuçlar Doğurdu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Hacımaşlı Mahallesi'ndeki tek katlı kereste atölyesinde çıkan yangında 17 yaşındaki yabancı uyruklu bir kişi yaşamını yitirdi.

Yangının Sebebi Belirsiz

Hacımaşlı Caddesi üzerindeki atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın haber verilmesi üzerine, bölgeye hızla emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti. Emniyet Önlemleri ve Yangınla Mücadele

Bölgedeki güvenlik önlemlerini artıran emniyet ekipleri, yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmalarına yardımcı oldular.

Hayatını Kaybeden Muhammed C.’nin Kısa Hikayesi

Yangın sırasında, 2 ay önce atölyeye işe başlayan Muhammed C. isimli genç yaşamını yitirirken, iş arkadaşları ve ailesi büyük bir üzüntü yaşadı. Yangın Kontrol Altına Alındı

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ederken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede detaylı inceleme yaptı.

Yangın nedeniyle bölgedeki vatandaşlar tedirgin olurken, hayattan kopan genç, sevdiklerinin kalbinde daima yaşayacak.