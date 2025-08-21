Arnavutköy'de Kömür Yüklü Tırın Dorsesi Devrildi — Kaza Kamerada
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Arnavutköy'de kömür yüklü tırın dorsesinin devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Eski Edirne Asfaltı Caddesi Haraççı Kavşağı mevkisinde, 34 ZM 5520 plakalı tır kavşakta dönüş yaptığı sırada dorsesi koparak yola düştü.
Kaza nedeniyle yolu bir süreliğine trafiğe kapatan polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, devrilen konteynerin kaldırılması için çalışma başlattı.
Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kayıtta, konteynerin devrilmesinden saniyeler önce bir aracın aynı şeritten geçtiği görülüyor.