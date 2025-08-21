DOLAR
Arnavutköy'de Kömür Yüklü Tırın Dorsesi Devrildi — Kaza Kamerada

Arnavutköy'de Eski Edirne Asfaltı'nda kömür yüklü tırın dorsesi koparak devrildi; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:15
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Arnavutköy'de kömür yüklü tırın dorsesinin devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi Haraççı Kavşağı mevkisinde, 34 ZM 5520 plakalı tır kavşakta dönüş yaptığı sırada dorsesi koparak yola düştü.

Kaza nedeniyle yolu bir süreliğine trafiğe kapatan polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, devrilen konteynerin kaldırılması için çalışma başlattı.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kayıtta, konteynerin devrilmesinden saniyeler önce bir aracın aynı şeritten geçtiği görülüyor.

