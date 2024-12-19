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Arnavutköy'de Lastik Yakan Sürücüye 6 Bin 223 Lira Ceza

Arnavutköy'de aracıyla lastik yakan sürücüye 6 bin 223 lira ceza verildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:17
Arnavutköy'de Lastik Yakan Sürücüye 6 Bin 223 Lira Ceza

Arnavutköy'de Son Dakika Olayı: Lastik Yakan Sürücüye Cezası

Arnavutköy'de, trafiğin olağan akışına aykırı olarak aracıyla lastik yakan bir sürücüye 6 bin 223 lira ceza kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, durumu sosyal medyada yayımlanan görüntülerden öğrenerek harekete geçti.

Olayın Gelişimi

İmrahor Mahallesi'nde bir sürücünün aracının lastiklerini döndürüp yaktığı tespit edildi. Ekipler, aracın plaka bilgileri üzerinden sürücü E.D.'yi kimliğini belirleyerek yakaladı.

Sürücüye Uygulanan Cezalar

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde farklı maddelerden toplam 6 bin 223 lira para cezası uygulandı. Cezalar arasında standart dışı plaka kullanma, görüşü engelleyici süs ve aksesuar kullanma, yönetmeliklere aykırı ışık takma gibi maddeler de bulunuyor.

Adli İşlem Başlatıldı

Ayrıca, E.D. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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