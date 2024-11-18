Arnavutköy'de Özel Okula Silahlı Saldırı

Arnavutköy'de, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Cangül Sokak'ta bulunan özel bir okula, dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Olay sonrası saldırganların izini kaybettirdiği bildiriliyor.

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Sabah saatlerinde sınıfları gezen rehber öğretmen, ikinci kattaki bir sınıfın penceresinin kırıldığını fark etti. Durumu okul yönetimine bildiren öğretmen, yapılan inceleme sonucunda akıllı tahtanın köşesinde fişek çekirdeği bulunduğunu ortaya çıkardı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede merminin sınıf penceresinden içeri girdiğini ve tavanın hasar gördüğünü tespit etti. Olayla ilgili olarak okulun kurucu müdürü S.T, sabah saatlerinde kendisine yabancı ülkeye ait bir telefon numarasından tehdit içerikli mesaj atıldığını ve bu nedenle şikayetçi olduğunu polis ekiplerine iletti.

Polis Çalışmaları Devam Ediyor

Olay sonrası, şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalara hız verildi. Güvenlik güçleri, kamu güvenliğini sağlamak adına araştırmalarını sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.