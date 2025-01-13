Arnavutköy'de Park Halindeki Minibüse Çarpan Otomobilin Kaçışı Kamerada Görüntülendi

Arnavutköy'de otomobil, park halindeki minibüse çarparak kaçtı. Olayın güvenlik kamerasındaki görüntüleri dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 22:11
Arnavutköy'de Park Halindeki Minibüse Çarpan Otomobilin Kaçışı Kamerada Görüntülendi

Arnavutköy'de Olay Anı Güvenlik Kamerasında

Arnavutköy'de bir otomobilin park halindeki minibüse çarparak kaçması, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde yaşanan olayda, kontrolden çıkarak minibüse arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, çarpmanın ardından orayı terketti.

Minibüs Sahibi Olayı Fark Etti

Olayın ardından minibüs sahibi Tolga Aklan, sabah iş yerine geldiğinde aracının arka kısmında oluşan hasarı fark edince hemen polise haber verdi. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, çarpan sürücüyü yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Güvenlik Kamerasındaki Detaylar

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çarptıktan sonra sürücü koltuğunda oturan kadının araçtan inmesi, yolcu koltuğundaki kişinin direksiyona geçmesi ve ardından otomobile birlikte binerak olay yerinden ayrılmaları dikkat çekiyor.

Minibüs Sahibi: "Daha Kötü Sonuçlar Doğabilirdi"

Tolga Aklan, yaşanan duruma ilişkin düşüncelerini aktarırken, "Kamera kayıtlarında çarpan kişiler yer değiştirip olay yerinden kaçıyor. Yan koltukta kucağında çocuk olan bir kişi var. Bu çok daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Gereğinin yapılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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