Arnavutköy'de Satırla Arabaya Saldırı Anları Kamerada

Arnavutköy'de Olayın Detayları

Arnavutköy'de bir kadının, elinde tuttuğu satırla park halindeki bir otomobile saldırdığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay Yeri ve Zarar Gören Araç

Merkez Mahallesi Semih Sokak'ta meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, 34 HLL 20 plakalı otomobile saldırarak aracın ön camını ve aynasını kırdı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Olay anında kadına yanındaki bir kişi de müdahale etmeye çalıştı. Fakat, kadın satırı kullanarak zarara uğrattığı aracı hedef almaktan vazgeçmedi.

Bu anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından kayda alınarak sosyal медyada geniş yankı uyandırdı.