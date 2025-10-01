Arnavutköy'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Öldü

Arnavutköy Hastane Mahallesi İstanbul Caddesi'nde kimliği belirlenemeyen kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti; ceset İstanbul Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 07:34
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 08:03
Olay

Arnavutköy'de silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Hastane Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, ismi öğrenilemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Müdahale ve inceleme

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cadde üzerinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve polis bir süre olay yerinde inceleme yaptı.

Üzerinde "polis" yazılı bir yelek olduğu görülen kişinin cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

